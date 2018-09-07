На межрегиональной агропромышленной выставке УрФО представили опыт Свердловской области в селекции картофеля

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. На Х межрегиональной агропромышленной выставке УрФО «Агропром Урал» в Екатеринбурге прошло обсуждение задач, которые стоят перед сельским хозяйством в сфере картофелеводства. В ходе встречи ставились вопросы преодоления зависимости от иностранных семян и посадочных материалов, а также полного обеспечения потребности Уральского федерального округа в элитных семенах картофеля, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков рассказал, что Средний Урал по объему производства картофеля занимает восьмое место по России и второе — по УрФО. По производству овощей — 26 и 3 соответственно.



«Однако показатели эффективности возделывания картофеля и овощей пока значительно ниже, чем в зарубежных странах, сохраняется зависимость в семенах и посадочном материале иностранной селекции. Между тем, по проведенной оценке, сорта, созданные за последние годы в селекционных центрах Российской Федерации, не только не уступают по своим характеристикам иностранным аналогам, но и превосходят по некоторым признакам», — добавил замгубернатора.



Отметим, что в мае в федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы была добавлена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации». В рамках нее свердловские ученые смогли создать несколько перспективных сортов, а также продвинуться в теме оригинального семеноводства, технологии возделывания, маркер-ориентированной селекции, скрининга образцов картофеля с помощью ДНК.



Добавим, что для реализации федеральной научно-технической программы в Свердловской области создана селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель». Реализацию проекта курировал лично губернатор Евгений Куйвашев. На строительство центра было направлено 25 млн руб. из областного бюджета и 15 млн руб. — из федерального. Проект также получил федеральный статус и должен выйти на полную мощность в 2023 году. Предприятие начнет производить 10 тыс. т элитных семян картофеля в год, что полностью обеспечит потребности уральского округа.