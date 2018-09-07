УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:22

На межрегиональной агропромышленной выставке УрФО представили опыт Свердловской области в селекции картофеля

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. На Х межрегиональной агропромышленной выставке УрФО «Агропром Урал» в Екатеринбурге прошло обсуждение задач, которые стоят перед сельским хозяйством в сфере картофелеводства. В ходе встречи ставились вопросы преодоления зависимости от иностранных семян и посадочных материалов, а также полного обеспечения потребности Уральского федерального округа в элитных семенах картофеля, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков рассказал, что Средний Урал по объему производства картофеля занимает восьмое место по России и второе — по УрФО. По производству овощей — 26 и 3 соответственно.

«Однако показатели эффективности возделывания картофеля и овощей пока значительно ниже, чем в зарубежных странах, сохраняется зависимость в семенах и посадочном материале иностранной селекции. Между тем, по проведенной оценке, сорта, созданные за последние годы в селекционных центрах Российской Федерации, не только не уступают по своим характеристикам иностранным аналогам, но и превосходят по некоторым признакам», — добавил замгубернатора.

Отметим, что в мае в федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы была добавлена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации». В рамках нее свердловские ученые смогли создать несколько перспективных сортов, а также продвинуться в теме оригинального семеноводства, технологии возделывания, маркер-ориентированной селекции, скрининга образцов картофеля с помощью ДНК.

Добавим, что для реализации федеральной научно-технической программы в Свердловской области создана селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель». Реализацию проекта курировал лично губернатор Евгений Куйвашев. На строительство центра было направлено 25 млн руб. из областного бюджета и 15 млн руб. — из федерального. Проект также получил федеральный статус и должен выйти на полную мощность в 2023 году. Предприятие начнет производить 10 тыс. т элитных семян картофеля в год, что полностью обеспечит потребности уральского округа.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.09.2018 В Челябинской области за несколько дней собрано 12,5 тыс. тонн картофеля и 3,2 тыс. тонн овощей

УрБК, Челябинск, 07.09.2018. С начала уборочной кампании и до 7 сентября 2018 года в Челябинской области было собрано ...

16.02.2015 Средства федерального бюджета на поддержку АПК в Свердловской области направят на селекцию картофеля

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. Средства из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса в ...

18.07.2014 В Свердловской области к 2015 году в эксплуатацию введут 6 овощехранилищ на 16 тысяч тонн

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2014. В Белоярском районе Свердловской области строятся овощехранилища на три и полторы ...

07.08.2009 Студенты вузов Екатеринбурга примут участие в сборе урожая овощей и картофеля в ЗАО «Свердловское», ЗАО «Тепличное» и ЗАО «Плодопитомник «Уральский»

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2009. Студенты екатеринбургских вузов примут участие в сборе урожая овощей и картофеля в ЗАО ...

20.02.2009 Доля Свердловской области в производстве валовой продукции сельского хозяйства в УрФО сократилась до 27,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2009. Доля Свердловской области в производстве валовой продукции сельского хозяйства в ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (345)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18