В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открылись магазины брендов Perspective и Parfumer Atelier

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» открылись магазины брендов Perspective и Parfumer Atelier. Об этом сообщается в Telegram-канале торгового центра.
Бренд Perspective, который относится к семье зарубежных брендов BNS Club, — это турецкая марка одежды, которая открылась на территории РФ впервые. В ассортименте представлена женская одежда в достаточно консервативном стиле с ценообразованием средний плюс класс. Магазин заменил предшествующий Tommy Hilfiger.
Также в торговом центре открылся бутик косметики Parfumer Atelier. Главный специалитет бутика — это отливанты и экстракты известных марок от By Kilian до Chanel.
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