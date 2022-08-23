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Горняки разреза «Распадский» за восемь месяцев добыли 3 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. За январь-август 2022 года горняки разреза «Распадский» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) добыли 3 млн т угля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с достижением этого показателя работников разреза поздравили в торжественной обстановке. По традиции передовики производства передали руководителям компании и предприятия символический угольный камень. За качественную работу коллективу «Распадского» вручили памятный кубок и диплом.

Горняки разреза «Распадский» за восемь месяцев добыли 3 млн тонн угля

Самые высокие показатели были достигнуты в августе — 500 тыс. т угля. Такого результата удалось достигнуть впервые с 2018 года. Предприятие держит курс на увеличение объемов добычи.

Горняки разреза «Распадский» за восемь месяцев добыли 3 млн тонн угля

Для развития разреза РУК приобретает современную технику и внедряет цифровые технологии. Сегодня в автопарке предприятия около 90 единиц собственной спецтехники. Это буровые установки, экскаваторы и карьерные автосамосвалы, работающие непосредственно на добыче угля, а также вспомогательный транспорт.

Горняки разреза «Распадский» за восемь месяцев добыли 3 млн тонн угля

В этом году приобретены новые бульдозер и экскаватор, подходящие именно для работы в горно-геологических условиях предприятия — с наклонными угольными пластами. Также введены в работу шесть карьерных автосамосвалов с разной грузоподъемностью, оборудованных цифровыми камерами кругового обзора, бортовыми весами и антиблокировочной тормозной системой.

Разрез «Распадский» действует с 2004 года, запасы предприятия на сегодняшний день составляют более 90 млн т высококачественного коксующегося угля марки ГЖ.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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