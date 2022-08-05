ФАС и ЦБ предупредили банки о необходимости сообщать клиентам информацию о кешбэке

УрБК, Москва, 14.09.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России написали совместное письмо кредитным организациям, где заявили о необходимости сообщать клиентам всю информацию о кешбэке.
Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, банки часто не доводят до потребителей сведения об условиях и ограничениях, которые влияют на размер начисленного кешбэка.
«Также кредитные организации не предоставляют клиентам возможность ознакомиться с документами, закрепляющими указанные условия», — сообщает пресс-служба ФАС России.
От банков потребовали указывать данные о минимальной сумме покупке для получения кешбэка, о его максимальном размере за определенный период времени, а также другую необходимую информацию.
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