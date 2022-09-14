УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:17

ЦБ обязал кредитные организации сообщать клиентам причины блокировки карт

УрБК, Москва, 26.08.2025. Банк России обязал кредитные организации уведомлять клиентов о причинах блокировки карт и счетов, приостановлении денежных операций и ограничении онлайн-обслуживания. Также банки должны сообщать о своих действиях для восстановления этого обслуживания. Об этом говорится в информационном письме регулятора.

«Анализ поступающих обращений показал, что в большинстве случаев кредитные организации не доводят до сведения клиентов, в отношении которых реализованы указанные ограничения, полную и достоверную информацию о видах ограничений, основаниях (причинах) их применения, а также порядок дальнейших действий клиентов», — поясняет пресс-служба Центробанка.

Регулятор отмечает, что кредитным организациям следует четко разграничивать требования Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». За исполнением требований Банк России будет следить лично.
