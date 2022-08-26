Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил о запуске интерактивной карты ответственной утилизации в регионе

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В Свердловской области заработала интерактивная карта ответственной утилизации. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Евгений Куйвашев.
«На ней можно посмотреть адреса и время работы магазинов, офисов и управляющих компаний, где есть специальные контейнеры для разных видов отходов. Там же отмечены пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек и так далее. Очень удобный инструмент для тех, кто давно хотел начать сортировку, но не знал, с чего начать», — сообщил глава региона.
Платформа создана Центром управления регионом (ЦУР) при поддержке областного минЖКХ. В ЦУР рассказали, что с начала года свердловчане оставили 1 тыс. 315 сообщений в соцсетях по поводу обращения с твердыми коммунальными отходами.
Добавим, что в июле 2022 года Евгений Куйвашев анонсировал создание первых на Среднем Урале экодомов — современных пунктов приема вторсырья. Туда можно будет сдавать на переработку бытовые отходы и учиться культуре сбора мусора. Первые такие объекты откроются в Нижнем Тагиле, а потом по всей области.
В соответствие с планами, в Свердловской области требуется создать минимум 1,4 тыс. мощностей в год по сортировке отходов. Губернатором в числе первоочередных мер обозначены перевод на организованный сбор ТКО максимального числа жителей, ликвидация несанкционированных свалок, а также неукоснительное выполнение всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора.
Добавим, что в соответствие с национальным проектом «Экология» необходимо вдвое сократить число направляемых на захоронение отходов.
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