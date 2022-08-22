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Вчера, 09:54

«Уралу» по силам развить дебютный победный успех в чемпионате

Футбольный клуб «Урал», представляющий Екатеринбург в элитном дивизионе России, наконец-то порадовал своих болельщиков первой победой в Премьер-лиге, а теперь готовиться замахнуться на вторую «викторию» кряду.

Подопечные Виктора Гончаренко в рамках 9-го тура РПЛ уверенно обыграли дома московское «Торпедо» со счетом 2:0, благодаря «дублю» лидера атаки команды — румынского футболиста Эрика Бикфалви. И теперь «Урал» стал ближе к спасительному двенадцатому месту в таблице, которое по итогам сезона избавит своего обладателя от необходимости понижения в классе, или же — от переходных матчей с представителями низшего дивизиона.

«Уралу» по силам развить дебютный победный успех в чемпионате

Развить свой успех и еще сильнее укрепиться в безопасной зоне табели о рангах «Урал» может уже в ближайшем туре РПЛ, в котором подопечные Гончаренко снова сыграют дома, а соперником команды будет грозненский «Ахмат», переживающий сейчас не самые лучшие времена. В то, что «Уралу» по силам обыграть своего следующего соперника, верят и эксперты известной беттинг-компании Parimatch, в линии которой можно отыскать массу вариантов для пари на поединки отечественного футбольного чемпионата. Если установить приложение Parimatch на Android и найти в удобном меню «линию» на поединок «Урала» с «Ахматом», можно убедиться в том, что аналитики оставляют соперникам примерно равные шансы на победу — в районе 38% вероятности. То есть, как минимум, андердогом в этом поединке команда из Свердловской области точно не будет, а за счет домашних трибун вполне может рассчитывать и на вторую победу в чемпионате кряду.

Отметим, что у «Урала» весьма неплохая домашняя статистика очных поединков против команды из Грозного, а этот фактор, как свидетельствует база знаний для любителей беттинга, является весьма важным для грамотного прогноза на любое противостояние в футболе. В последних пяти поединках между этими оппонентами, которые прошли на поле клуба из Екатеринбурга, «Ахмату» не удалось одержать ни единой победы, а вот «Урал» за этот же период отметился тремя «викториями», что позволяет сделать вывод — дома «оранжево-черные» играют против грозненцев очень уверенно.

Отметим, что и в экономическом плане «Урал» с «Ахматом» находятся в примерно равном положении. Если оценивать общую трансферную стоимость составов этих клубов, то у чеченского коллектива лишь минимальное преимущество в этом показателе. «Ростер» клуба из Грозного оценивается в 26.33 миллиона евро, тогда как состав «Урала» эксперты оценивают в 21.65 миллионов.

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