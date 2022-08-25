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Число выданных в Свердловской области кредитных карт за год выросло на 46%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В августе 2022 года в Свердловской области было выдано 67,14 тыс. кредитных карт. Это на 46% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял 5-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных в июле кредитных карт расположились Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В целом по РФ в августе было выдано 2,04 млн кредитных карт. Для сравнения: в июле 2022 года — 1,79 млн, в августе 2021 года — 1,44 млн.

«После небольшого замедления темпов выдач в июле 2022 года карты снова начали активно расти», — заявил и. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников.

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