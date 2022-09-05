Свердловские власти рассчитывают получить 20 млрд рублей на замену и ремонт тепловых и водоснабжающих сетей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Власти Свердловской области рассчитывают в течение следующих пяти лет получить по федеральной программе около 20 млрд руб., которые пойдут на ремонт, замену или реконструкцию тепловых и водоснабжающих сетей. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.



«Мы видим несколько территорий, которые в обязательном порядке попадут в эту программу. Это обязательно будет Нижний Тагил, Кировград, Каменский район и, думаю, Тавда. Мы прекрасно знаем те «узкие» места, которые есть на территории Свердловской области. Когда мы говорим «населенный пункт», мы не имеем в виду, что проблемы на всей его территории. Есть отдельные участки, которые необходимо демонтировать или менять», — прокомментировал министр.



Речь идет о федеральной программе, которая начнет действовать с 2023. Предполагается, что по ней на вышеперечисленные цели будет выделяться по 150 млрд руб. в год на всю Россию.



Министр также сообщил, что в 2022 году на подготовку к отопительному сезону на Среднем Урале было направлено около 8 млрд руб. В ходе нее было подготовлено 36 тыс. жилых домов общей площадью 99 млн кв. м., 1 тыс. 500 котельных, 14 тыс. км теплосетей, 12 тыс. км водопроводных сетей, 7 тыс. км канализационных и 60 тыс. км электрических сетей.