Задолженность населения и предприятий за коммунальные услуги в Свердловской области превышает 12 млрд рублей

В Свердловской области общий уровень задолженности за коммунальные услуги превышает 12 млрд руб. Из них 70% приходится на долги физических лиц. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
«С учетом того, что в этом году мы всеми суммарными силами потратили на подготовку к зиме 8 млрд руб., то, считайте, это полторы подготовки к зиме. Это огромные средства», — подчеркнул министр.
По мнению главы ведомства, если погасить хотя бы половину от этой суммы, это поможет значительно увеличить инвестиционные программы, объемы ремонтов и заранее приобрести по более низким ценам необходимые материалы для подготовки к новому отопительному сезону. Поэтому Н. Смирнов призвал граждан оплатить свои долги.
Гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов добавил, что дебиторская задолженность перед его компанией достигла 771 млн руб. При этом общая собираемость составила 97%, и для населения ее пока не удается поднять выше 96%.
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