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В Свердловской области за год сильнее всего подорожали соль и сахар

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на поваренную соль в августе 2022 года составили 18,29 руб. за кг, что на 48,06% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, значительно подорожали за год сахар-песок (на 39,46%, до 73,03 руб. за кг), шлифованный рис (на 24,89%, до 132,79 руб. за кг), говядина (кроме бескостного мяса) (на 23,04%, до 496,68 руб. за кг), пшеничная мука (на 22,12%, до 55,48 руб. за кг), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 20,94%, до 65,26 руб. за кг), гречневая крупа (на 20,4%, до 140,95 руб. за кг), вермишель (на 19,62%, до 129,55 руб. за кг), а также репчатый лук (на 18,26%, до 40,42 руб. за кг).

При этом среди всех видов социально значимых продовольственных товаров снизились цены за год только на капусту (на 38,12%, до 22,05 руб. за кг), морковь (на 22,71%, до 42,1 руб. за кг) и картофель (на 8,36%, до 31,82 руб. за кг).

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