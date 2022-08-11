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На Среднем Урале картофель за месяц подешевел на 33%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на шлифованный рис в августе 2022 года составили 132,79 руб. за кг, что на 1,25% больше показателя июля этого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, за месяц подорожали поваренная соль (на 1,1%, до 18,29 руб. за кг), сахар-песок (на 0,62%, до 73,03 руб. за кг), мороженая неразделанная рыба (на 0,59%, до 207,22 руб. за кг), а также питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,52%, до 65,26 руб. за кг).

Стоит отметить, что за месяц большая доля социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в области подешевела. В том числе — картофель (на 32,69%, до 31,82 руб. за кг), морковь (на 30,15%, до 42,1 руб. за кг), капуста (на 27,66%, до 22,05 руб. за кг), репчатый лук (на 22,37%, до 40,42 руб. за кг), черный байховый чай (на 5,72%, до 1 тыс. 203,51 руб. за кг), а также яблоки (на 5,14%, до 126,33 руб. за кг).

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