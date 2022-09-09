В Екатеринбурге начался отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Екатеринбурге сегодня, 12 сентября, начался отопительный сезон. Эта дата была установлена в постановлении «О начале отопительного сезона 2022-2023 годов», которое подписал глава города Алексей Орлов.
Подача тепла пройдет в два этапа: 12-21 сентября и 22-30 сентября. Первыми тепло получат социальные объекты, а потом многоквартирные дома. К концу первого этапа отопление должно работать во всех больницах, школах и детских садах, а также примерно в 80% жилого фонда.
С дополнительной информацией и картой очередности подачи тепла можно ознакомиться на специальном сайте.
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