УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:23

В Екатеринбурге начался отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Екатеринбурге сегодня, 12 сентября, начался отопительный сезон. Эта дата была установлена в постановлении «О начале отопительного сезона 2022-2023 годов», которое подписал глава города Алексей Орлов.

Подача тепла пройдет в два этапа: 12-21 сентября и 22-30 сентября. Первыми тепло получат социальные объекты, а потом многоквартирные дома. К концу первого этапа отопление должно работать во всех больницах, школах и детских садах, а также примерно в 80% жилого фонда.

С дополнительной информацией и картой очередности подачи тепла можно ознакомиться на специальном сайте.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.09.2022 Подача тепла в социальные учреждения Екатеринбурга начнется 12 сентября

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. В Екатеринбурге с 12 сентября начнется подача тепла в детских садах, школах и ...

09.09.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в муниципалитете с 14 сентября

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона ...

06.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного ...

15.09.2016 Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 19 сентября

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 15 сентября подписал постановление о ...

10.09.2013 В Екатеринбурге с 16 сентября будет запущен отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. В Екатеринбурге с 16 сентября 2013 года начнется запуск подачи тепла в дома ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ
Архив новостей
Сентябрь 2022 (272)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18