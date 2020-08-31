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Сегодня, 12:03

Города Лесной и Новоуральск получили дополнительные возможности для развития бизнеса на своей территории

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Правительство РФ предоставило новые условия для деятельности резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в закрытых городах. За счет этого у Новоуральска и Лесного появились дополнительные возможности для развития бизнеса, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Нововведения включают отмену ограничений по большей части видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР, объяснили в региональном министерстве инвестиций и развития. Если раньше в Новоуральске и Лесном были разрешены только 20 видов деятельности, то теперь их около 2 тыс., а под запретом только 23.

Это должно способствовать росту инвестиционной привлекательности территорий, запуску новых производств и созданию рабочих мест. Уточним, что все резиденты ТОСЭР, реализуя инвестиционные продукты, могут обратиться за дополнительными мерами поддержки, включая налоговые льготы и преференции.

Сейчас в Новоуральске и Лесном зарегистрировано 28 резидентов. Они вложили в проекты 528 млн руб. и создали 736 рабочих мест. Однако действующие и потенциальные резиденты уже подали заявки на реализацию проектов с общим объемом инвестиций в 6,8 млрд руб. В результате будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

В числе запрещенных видов деятельности на территориях опережающего развития — лесозаготовка, производство нефтепродуктов, алкогольных напитков, табачных изделий, операции с недвижимым имуществом.

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