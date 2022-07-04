В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке с начала года подорожали на 6,3%

По состоянию на 5 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 99 тыс. 499 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем несущественный прирост средней цены менее 0,1%. За месяц отмечаем положительную динамику +0,2%. С начала 2022 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 6,3%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 15,8%», — говорится в сообщении.
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