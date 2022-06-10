Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 65,26 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. По итогам августа 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 64,93 руб. до 65,26 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц увеличились с 64,79 руб. до 65,22 руб., в Нижнем Тагиле — с 64,9 руб. до 65,83 руб., в Первоуральске с 66,17 руб. до 66,31 руб. В Каменске-Уральском показатель снизился с 61,66 руб. до 61,46 руб., в Серове — с 68,73 руб. до 68,52 руб.