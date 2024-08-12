Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 74,86 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. По итогам августа 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 73,78 до 74,86 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за месяц увеличились с 74,64 до 75,27 руб., в Каменске-Уральском — с 73,93 до 76,46 руб., в Нижнем Тагиле — с 72,01 до 73,67 руб., в Серове — с 74,03 до 75,71 руб. В Первоуральске этот показатель снизился с 73,12 до 73,04 руб.