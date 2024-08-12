Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 74,86 рубля за литр

По итогам июля 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...12.08.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 73,78 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. По итогам июля 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...15.07.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 73,08 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. По итогам июня 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...18.06.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 72,45 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. По итогам мая 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...21.05.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 71,58 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. По итогам апреля 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...