В Свердловской области 70% жителей испытывают какие-либо страхи при поиске работы

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области 70% соискателей признались, что испытывают различного рода страхи во время поиска работы. В 2020 году этот показатель составлял 82%. Чаще всего об отсутствии фобий говорили соискатели из сфер «Высший менеджмент» (36%), «Рабочий персонал» (35%) и «Строительство» (34%). Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



Опрошенные говорили об опасениях оказаться обманутыми, например, столкнувшись с мошенниками, — в этом признались 36% респондентов (в 2020 году — 30%). В основном этого боятся начинающие специалисты (42%) и специалисты по закупкам (41%).



Второе место занял страх вообще не найти новую работу — 35% (в 2020 году — 33%). Об этом больше всех говорили маркетологи и рекламщики (58%), а также ИТ-специалисты (43%).



На третьем месте находится риск остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так — об этом сказали 32% опрошенных (в 2020 — 25%). Чаще всего этот страх встречается у маркетологов (36%) и специалистов по продажам (34%).



Помимо этого, 22% респондентов сообщили о боязни собеседований (в 2020 — 27%), 19% — об опасении не оправдать ожидания будущего работодателя (в 2020 — 34%), 18% — в целом боятся искать новую работу и столкнуться с возможными переменами (в 2020 — столько же).