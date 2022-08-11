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Годовая инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 14,27%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Инфляция на Среднем Урале в августе 2022 года составила 14,27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июле 2022 года — 14,78%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 16,05%, непродовольственные — на 15,74%, услуги — на 11,07%, алкоголь — на 9,87%.

Потребительские цены в регионе в августе по сравнению с июлем снизились на 0,46%.

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