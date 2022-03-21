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Вчера, 16:22

Российский рынок в будущем может лишиться около 300 лекарств нового поколения

УрБК, Москва, 09.09.2022. В ближайшие десять лет на российском рынке могут не появиться около 300 лекарств, которые в данный момент разрабатываются международными фармкомпаниями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе исследования Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Университета им И. М. Сеченова.

Данный вывод сделан на основе портфеля разработок 20 крупнейших глобальных фармкомпаний по выручке и ряда биотехнологических стартапов. Крупные производители препаратов с весны приостановили новые клинические испытания в России и набор новых пациентов на текущие. Но выполнение клинических исследований в стране является обязательным условием регистрации большинства лекарств.

При этом число одобренных Минздравом РФ исследований начало сокращаться во II полугодии 2022 года. За июль-август было выдано 97 разрешений, что на 24% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. На международные компании пришлось примерно 17,5% полученных разрешений, а в прошлом году их доля составляла 50,8%.

По мнению руководителя научной экспертизы венчурного фонда LanceBio Ventures Ильи Ясного, российские производители не смогут обеспечить рынок всеми аналогами зарубежных разработок. Даже чтобы скопировать вышедшие на рынок лекарства, создать простые низкомолекулярные вещества, потребуется 3-5 лет, а сложные биомолекулы — до десяти лет без гарантии успеха. Ситуацию усугубляют проблемы с поставками оборудования, реагентов и отъезд специалистов.

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