Российский рынок в будущем может лишиться около 300 лекарств нового поколения

УрБК, Москва, 21.03.2022. В 2021 году доля российских лекарств в общем объеме продаж составила 61,2% в упаковках и ...

УрБК, Москва, 20.12.2017. Депутаты Госдумы на год отложили введение обязательной маркировки лекарств — с 2019 года на ...

Госдума отложила обязательную маркировку лекарств до 2020 года

С начала года цены на лекарства в аптеках России вросли на 1,4%

УрБК, Москва, 06.05.2016. За четыре месяца 2016 года цены на лекарства в российских аптеках подорожали на 1,4% в ...