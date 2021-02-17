УрБК, Москва, 09.09.2022. Сервис по доставке еды Delivery Club стал собственностью Яндекса. Последний получил 99,95% ООО «Деливери Клаб», оставшееся принадлежит ООО «ГИС Технологии», являющемуся дочерней компанией Яндекса.
«Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта, мы обязательно об этом расскажем», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу интернет-компании.
Добавим, что в августе Яндекс подписал с VK обязывающее соглашение об обмене платформ «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Также в конце месяца Федеральная антимонопольная служба России одобрила данный обмен активами. При этом выдано предписание о необходимости сохранить конкуренцию на соответствующих рынках.
В числе требований — отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Также запрещается принимать меры, которые направлены на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов.
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