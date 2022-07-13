Минтранс РФ намерен запретить ездить по пешеходным переходам на электросамокатах

УрБК, Москва, 09.09.2022. Минтранс РФ разработал проект постановления правительства о запрете гражданам, двигающимся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам. Министерство намерено внести данный проект в правительство РФ. Об этом говорится в письме ведомства на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева, сообщает РИА «Новости».



«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — цитирует документ издание.



В ведомстве считают, что это позволит создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Проект уже одобрила подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительстве.



Уточним, что аналогичный запрет действует в отношении велосипедистов, которые обязаны спешиваться при пересечении проезжей части.



Добавим, что в Екатеринбурге за восемь месяцев зарегистрировано 31 ДТП с участием самокатов.