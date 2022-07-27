Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. В Свердловской области распущен оперативный штаб по противодействию коронавирусу. На региональном портале правовой информации опубликовано распоряжение за подписью губернатора Евгения Куйвашева, которое гласит, что документ по созданию оперштаба признан утратившим силу.
Работа по противодействию и профилактике COVID-19 в Свердловской области продолжается, контроль над ней в качестве отдельного блока войдет в деятельность оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности.
При этом уточним, что с 1 июля областной оперштаб прекратил ежедневное информирование свердловчан о ситуации с заражением COVID-19. Это объяснялось низкими показателями заболеваемости: например, перед данным объявлением за сутки было зарегистрировано 98 случаев в регионе.
За последние же сутки в области зафиксировано 1 тыс. 560 случаев заражения коронавирусом.
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