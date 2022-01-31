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Естественная убыль населения Свердловской области в январе-июле составила 12,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-июле 2022 года составила 12 тыс. 318 человек (за семь месяцев 2021 года — 14 тыс. 693 человека), сообщает Свердловскстат.

За указанный период в регионе родились 23 тыс. 056 человек (в январе-июле 2021 года — 24 тыс. 660 человек).

Скончались в регионе за январь-июль этого года 35 тыс. 374 человека (за семь месяцев прошлого года — 39 тыс. 353 человека).

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