Экспорт Свердловской области по итогам 2022 года может сократиться на 33%

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Экспорт Свердловской области по итогам 2022 года может сократиться на 32,6%, до 6,2 млрд долл. США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития региона до 2025 года.



«Учитывая значительное сокращение экспортных поставок в условиях изменения макроэкономической ситуации в 2022 году, наличие временного лага и ограничений в их перенаправлении, объем экспорта к концу прогнозного периода не достигнет уровня 2021 года», — говорится в документе.



Напомним, что в 2021 году экспорт Среднего Урала вырос на 19% по сравнению с предыдущим годом и достиг 9 млрд долл. США.



Также в прогнозе социально-экономического развития региона до 2025 года говорится, что импорт Свердловской области по итогам 2022 года может сократиться на 37%, до 3,2 млрд долл. США.