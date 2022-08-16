УрБК, Москва, 08.09.2022. Банк России ожидает снижение качества товаров и услуг в стране из-за западных санкций. Об ...

ЦБ ожидает снижение качества товаров и услуг в России из-за санкций

В Свердловской области в июле снизились цены на некоторые виды товаров. Как сообщают эксперты Уральского ГУ ЦБ РФ, ...

В Свердловской области в июле подешевела электроника и бытовая техника

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. В Свердловской области в июле снизились цены на некоторые виды товаров. Как сообщают ...

В Свердловской области в июле подешевела электроника и бытовая техника

УрБК, Москва, 03.06.2022. Аналитики Банка России считают, что говорить об устойчивом снижении инфляции в России пока ...

Аналитики ЦБ не исключают нового витка роста цен в России

С начала 2011 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в РФ увеличилась на 5,8%

УрБК, Москва, 20.12.2011. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по России на конец ...