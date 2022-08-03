Житель Екатеринбурга пойдет под суд за хищение денег под видом поставок и аренды строительного оборудования

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель 1991 года рождения, который присвоил себе деньги, полученные в обмен на поставку и аренду строительного оборудования. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Чкаловского района.



По данным следствия, в июле 2020 года мужчина с помощью подставного лица учредил общество с ограниченной ответственностью, открыл расчетные счета в банках, изготовил печати юридического лица и создал сайт компании. После этого он опубликовал в интернете объявления от имени организации о предоставлении в аренду строительного оборудования или поставке бетонных плит, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На них откликнулись две организации, одна из которых была намерена арендовать оборудование, а другая — купить. Злоумышленник направил им на электронную почту соответствующие договоры.



Далее клиенты перевели на расчетный счет компании более 1,4 млн руб. за покупку и более 490 тыс. руб. — за аренду. Эти деньги обвиняемый потратил на свои нужды, не планируя предоставлять обещанные услуги.



Уголовное дело по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах» рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.