За восемь месяцев в Свердловской области произошло почти 3 тысячи случаев мошенничества с применением информационных технологий

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. За I полугодие 2022 года в Свердловской области зарегистрировано 4 тыс. 358 ...

В Свердловской области в I полугодии зарегистрировано более 4,3 тыс. преступлений с использованием интернета

Более 600 уголовных дел по фактам мошенничества возбудили полицейские Екатеринбурга с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Только за три месяца 2021 года полицейские возбудили 606 уголовных дел по фактам ...