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За восемь месяцев в Свердловской области произошло почти 3 тысячи случаев мошенничества с применением информационных технологий

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. По состоянию на сентябрь в Свердловской области зарегистрировано 3 тыс. 868 случаев мошенничества. Из них 2 тыс. 939 произошли с применением информационных технологий. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

В качестве примера он напомнил о произошедшем в начале сентября случае, когда злоумышленники убедили врача из Екатеринбурга набрать кредитов и перевести им вместе со сбережениями. Причем это первый на Среднем Урале эпизод, когда мошенники использовали поддельное удостоверение ФСБ: фотографию «документа» они отправили своей жертве через мессенджер.

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