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Горняки шахты «Алардинская» с начала года добыли 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Бригада шахты «Алардинская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) с начала текущего года добыла 1 млн т коксующегося угля, сообщает пресс-служба предприятия.

«С производственным достижением передовиков добычного участка №1 (начальник участка Артем Жолобов, и.о. бригадира Олег Кречетов) поздравили первые руководители компании и коллеги. Миллионную тонну горняки выдали из лавы 3-41, к отработке которой приступили в июне этого года», — говорится в сообщении.

Горняки шахты «Алардинская» с начала года добыли 1 млн тонн угля

В целях обеспечения безопасности ведения горных работ в лаве работают две установки направленного бурения, а также станки Управления по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования (УМГШО). С их помощью проводят пластовую дегазацию. Для предварительной дегазации выработок на поверхности работают четыре дегазационные установки, последняя из которых введена в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Горняки шахты «Алардинская» с начала года добыли 1 млн тонн угля

«На «Алардинской» рассчитывают наращивать темпы работ. Для этого у предприятия есть все необходимые ресурсы: современное высокопроизводительное оборудование, эффективные цифровые решения для контроля безопасности производства и сплоченный коллектив», — рассказали в пресс-службе РУК.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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