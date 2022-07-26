Горняки шахты «Алардинская» с начала года добыли 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Бригада шахты «Алардинская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) с начала текущего года добыла 1 млн т коксующегося угля, сообщает пресс-служба предприятия.
«С производственным достижением передовиков добычного участка №1 (начальник участка Артем Жолобов, и.о. бригадира Олег Кречетов) поздравили первые руководители компании и коллеги. Миллионную тонну горняки выдали из лавы 3-41, к отработке которой приступили в июне этого года», — говорится в сообщении.
В целях обеспечения безопасности ведения горных работ в лаве работают две установки направленного бурения, а также станки Управления по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования (УМГШО). С их помощью проводят пластовую дегазацию. Для предварительной дегазации выработок на поверхности работают четыре дегазационные установки, последняя из которых введена в эксплуатацию в декабре 2021 года.
«На «Алардинской» рассчитывают наращивать темпы работ. Для этого у предприятия есть все необходимые ресурсы: современное высокопроизводительное оборудование, эффективные цифровые решения для контроля безопасности производства и сплоченный коллектив», — рассказали в пресс-службе РУК.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Горняки шахты «Алардинская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными ...26.10.2020 Горняки шахт «Есаульская» и «Алардинская» ЕВРАЗа с июня этого года добыли 3 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Горняки шахты «Есаульская» и очистной коллектив шахты «Алардинская» Распадской угольной ...23.06.2020 На шахте «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыли 1 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. На шахте «Алардинская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ...09.01.2020 Горняки шахт «Усковская» и «Алардинская» ЕВРАЗа в прошлом году добыли по 3 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Две шахты Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) в ...08.06.2018 Три бригады ЕВРАЗа с начала года добыли по 1 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Бригады Альберта Ямалиева шахты «Алардинская» и Олега Москаленко шахты «Усковская» с ...