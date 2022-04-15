Квартиры в городах-спутниках Екатеринбурга за год подорожали на 20-30%

Средняя цена предложения в городах-спутниках Екатеринбурга за последние 12 месяцев увеличилась на 20-30%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».
Так, в Березовском показатель вырос на 30,9% (до 81 тыс. 616 руб. за кв. м.), в Верхней Пышме — на 22,8% (до 81 тыс. 952 руб.), в Среднеуральске — на 22,3% (до 64 тыс. 930 руб.), в Арамили — на 20,3% (до 66 тыс. 383 руб.).
«Какой-либо самостоятельной динамики в городах-спутниках не отмечается. На рынке отмечаются те же самые тренды, что и в Екатеринбурге. Сейчас на этих территориях наблюдается снижение покупательной активности, увеличение объема предложения и ценовая коррекция», — рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
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