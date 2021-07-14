Спрос на ПЦР-тесты на COVID-19 в УрФО вырос на 39%

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Рост спроса на ПЦР-исследования на COVID-19 в августе в УрФО по отношению к июлю составил 39%. Об этом сообщает пресс-служба компании «ИНВИТРО-Урал».
При этом доля положительных тестов на COVID-19 выросла в четыре раза — 13% от общего числа проведенных исследований.
По словам заместителя заведующего КДЛ, врача клинической лабораторной диагностики «ИНВИТРО-Урал» Филиппа Шубина, по данным компании, пик заболеваемости пришелся на последнюю неделю августа — 16% положительных от общего числа тестов против 3-6% в июле. Таким образом, по его мнению, можно прогнозировать спад заболеваемости.
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