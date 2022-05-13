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«МегаФон»: За год число путешествующих по России свердловчан выросло на 20%

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Летом 2022 года число путешествующих по России свердловчан выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего увеличился турпоток в Якутию: число направившихся туда жителей Среднего Урала удвоилось. Об этом сообщает «МегаФон» на основе обезличенных данных о мобильной активности своих абонентов этим летом.

Число отдыхающих на Сахалине и Камчатке выросло в 1,5 раза. Аналогичная динамика — на направлениях в Дагестан, Ставропольский край, Калмыкию, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.

По общему числу туристов в этом сезоне лидируют Москва, Уфа и Казань. В эти города приехала треть жителей области, отправившихся в путешествие по стране. В рейтинг популярных мест России также вошли Краснодар, Самара, Оренбург, Саратов, Сочи, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. Меньшим интересом стал пользоваться Томск.

Среди свердловских туристов также востребованы соседние регионы. Среди них наиболее привлекательной оказалась Челябинская область, которую посетила половина туристов, решивших отдохнуть в Уральском федеральном округе. Пермский край и Тюменскую область посетили по 20% отдыхающих.

Свердловская область также пользовалась спросом среди путешественников. Ее чаще всего посещали гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сургута, Тюмени, Перми, Салехарда, Санкт-Петербурга и Уфы. Меньше всего — жители Адыгеи, Калмыкии и Алтая.

Для комфортного общения туристов инженеры «МегаФона» в этом году построили и модернизировали в регионе свыше 50 базовых станций, а прибывающих в аэропорт Кольцово встречал мобильный интернет на скорости до 300 Мбит/с от indoor базовых станций «Небо» и «Лайнер».

В поездках свердловчане активно пользовались смартфоном. В среднем на одного путешественника в летний период пришлось 77 минут разговоров и почти 6 гигабайтов, что сравнимо с размещением двух тысяч снимков в соцсетях. Объем трафика вырос на 13% к прошлому году, а быстро скачивать карты, приложения, музыку и фильмы путешественникам помогал интернет «МегаФона». Согласно исследованию международной компании Ookla, основанному на анализе 6,3 млн замеров, именно в его сети зафиксированы самые высокие скорости передачи данных среди всех российских операторов.

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