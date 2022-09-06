УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:44

УБРиР запустил новую акцию для предпринимателей «Нам 32!»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего очередного дня рождения запустил новую акцию для предпринимателей «Нам 32!», сообщает пресс-служба УБРиР.

«До 30 сентября 2022 года все новые клиенты получают скидку 32% на премиальный пакет расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-класс» (на 6 или 12 месяцев). Также по всем бизнес-картам будет действовать приветственный бонус за активацию. В первый месяц использования за покупки и снятие наличных на сумму от 3 тыс. руб. на счет поступит кешбэк в размере 500 руб. Кроме того, до 31 октября 2022 года будет действовать еще и дополнительный специальный кешбэк по бизнес-картам — 3,2% на выделенную категорию товаров и услуг», — говорится в сообщении.

С подробными условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте банка.

«День рождения банка — отличный повод, чтобы порадовать клиентов новыми выгодными предложениями. И не только тех, кто уже знаком с УБРиР, но и тех, кто только решил выбрать банк в качестве делового партнера и помощника. Акция «Нам 32!» — это возможность не просто получить подарки, но и прочувствовать заботу, легкость и комфорт от взаимодействия с УБРиР. Для нас очень важно слушать и слышать клиентов, помогать им в сложных финансовых вопросах, чтобы вести бизнес было просто и безопасно», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.09.2022 УБРиР запустил акцию для клиентов «Удвой свой вклад»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для клиентов «Удвой свой ...

05.07.2022 УБРиР запустил акцию для новых клиентов-предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Жара» для новых ...

08.04.2022 УБРиР запустил для предпринимателей сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей сервис ...

18.02.2022 УБРиР обновил программу кешбэка для держателей бизнес-карт MasterCard

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития обновил условия выплаты кешбэка по ...

01.06.2021 УБРиР запустил акцию для держателей корпоративных карт банка

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. С 1 июня Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с Mastercard ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (209)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18