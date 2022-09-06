УБРиР запустил новую акцию для предпринимателей «Нам 32!»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего очередного дня рождения запустил новую акцию для предпринимателей «Нам 32!», сообщает пресс-служба УБРиР.



«До 30 сентября 2022 года все новые клиенты получают скидку 32% на премиальный пакет расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-класс» (на 6 или 12 месяцев). Также по всем бизнес-картам будет действовать приветственный бонус за активацию. В первый месяц использования за покупки и снятие наличных на сумму от 3 тыс. руб. на счет поступит кешбэк в размере 500 руб. Кроме того, до 31 октября 2022 года будет действовать еще и дополнительный специальный кешбэк по бизнес-картам — 3,2% на выделенную категорию товаров и услуг», — говорится в сообщении.



С подробными условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте банка.



«День рождения банка — отличный повод, чтобы порадовать клиентов новыми выгодными предложениями. И не только тех, кто уже знаком с УБРиР, но и тех, кто только решил выбрать банк в качестве делового партнера и помощника. Акция «Нам 32!» — это возможность не просто получить подарки, но и прочувствовать заботу, легкость и комфорт от взаимодействия с УБРиР. Для нас очень важно слушать и слышать клиентов, помогать им в сложных финансовых вопросах, чтобы вести бизнес было просто и безопасно», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.