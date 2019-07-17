Российские банки начали активно предлагать своим клиентам наличную валюту из дружественных стран

УрБК, Москва, 08.09.2022. Россияне стали активно интересоваться покупкой наличной валюты из дружественных стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей кредитных организаций.



Банки активно пытаются удовлетворить этот спрос. Большая часть крупных финансово-кредитных организаций предлагают своим клиентам приобрести китайский юань. Также некоторые банки начали продажи турецкой лиры и дирхама (ОАЭ). Не исключено, что в ближайшее время перечень доступных валют из дружественных стран заметно вырастет.



«Спрос на «мягкие» валюты, отмечают эксперты, есть как у туристов, так и у розничных инвесторов, которые ищут альтернативу долл. США и евро», — пишет издание.