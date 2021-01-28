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В Екатеринбурге более 50 многоквартирных домов из-за ремонтных работ остались без горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. В Екатеринбурге более 50 многоквартирных домов в микрорайоне Вторчермет из-за ремонтных работ остались без горячей воды.

По данным ООО «УК РЭМП УЖСК», горячее водоснабжение отключено с 00:05 8 сентября до 20.00 10 сентября.

Отключение произошло на ул. Агрономической (дома № 4а, 6, 8, 23, 12\14, 3, 5, 5а, 7), Братской (дома № 4, 4а, 8, 10а), Военной (дома № 1А, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8а, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 20б, 20в), Титова (дома № 8/1, 8/2, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 17б, 18, 22, 23, 25а, 26), а также в переулках Рижском (дома № 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12) и Таллинском (дома № 3, 4, 7, 8).

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