Подрядчик готовит стройплощадку под Горсад в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим количеством голосов, отданных ...25.04.2024 УК «Сити-Сервис» проведет 27 апреля в Верхней Пышме генеральный субботник
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий ...16.01.2024 Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...29.09.2022 В Свердловской области между восемью муниципалитетами распределили 160 млн рублей на благоустройство
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Восемь муниципалитетов Свердловской области получат 160 млн руб. на реализацию проектов ...22.07.2021 В Екатеринбурге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» появятся около 500 кустарников
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. В Екатеринбурге в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» ...