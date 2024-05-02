Подрядчик готовит стройплощадку под Горсад в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Подрядчик заканчивает подготовку площадки, на которой будет построен Горсад в Верхней Пышме (возле ДК «Металлург» и Ледовой арены). Об этом сообщает администрация города в своей группе в соцсети «ВКонтакте».



Через две недели подрядчик начнет строительно-монтажные работы. Отдельные объекты (к примеру, арт-объект — галерея «Шахты») строятся уже сейчас. Работы ведутся в рамках федерального проекта благоустройства общественных территорий «Формирование комфортной городской среды».



В процессе благоустройства городской среды принимают активное участие и пышминские управляющие компании. К примеру, УК «Сити-Сервис» отчиталась об установке скамеек во дворах домов по адресам улица Огнеупорщиков, 17б и Успенский проспект, 113. Кроме того, было восстановлено ограждение контейнерной площадки на улице Мичурина, 3 и завезена плодородная земля на газоны перед домом на улице Огнеупорщиков, 17б.