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Вчера, 15:23

Подрядчик готовит стройплощадку под Горсад в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Подрядчик заканчивает подготовку площадки, на которой будет построен Горсад в Верхней Пышме (возле ДК «Металлург» и Ледовой арены). Об этом сообщает администрация города в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Через две недели подрядчик начнет строительно-монтажные работы. Отдельные объекты (к примеру, арт-объект — галерея «Шахты») строятся уже сейчас. Работы ведутся в рамках федерального проекта благоустройства общественных территорий «Формирование комфортной городской среды».

В процессе благоустройства городской среды принимают активное участие и пышминские управляющие компании. К примеру, УК «Сити-Сервис» отчиталась об установке скамеек во дворах домов по адресам улица Огнеупорщиков, 17б и Успенский проспект, 113. Кроме того, было восстановлено ограждение контейнерной площадки на улице Мичурина, 3 и завезена плодородная земля на газоны перед домом на улице Огнеупорщиков, 17б.
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