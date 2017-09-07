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В рамках уборочной кампании в Свердловской области убрано 64% сельскохозяйственных площадей

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В рамках уборочной кампании в Свердловской области убрано 64% сельскохозяйственных площадей. При этом при кормозаготовительных работах заготовлено 86% от потребностей в кормовой базе. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге глава регионального минАПК Артем Бахтерев.

«С учетом того, что была засуха (в прошлом году — прим. ред.), негативный опыт, мы планируем перевыполнить план. Заготовить примерно 120-130%, чтобы у нас были переходящие корма уже на 2024 год», — сообщил он.

В рамках уборочной кампании также наблюдается рост урожайности до 29 ц/га (на данный момент) против 17 ц/га в прошлом году. Убрано более 65 тыс. т зерновых культур. Массовая уборка овощей и картофеля еще не началась. Но по ним, по словам министра, урожайность также ожидается выше.

Начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк добавила, что в этом году май и июнь были благоприятными с точки зрения температуры, но количество осадков было излишним. Вплоть до переувлажнения почвы, что местами становилось проблемой. Июль и август, напротив, оказались теплыми с небольшим количеством дождей. В итоге за летние месяцы дефицит осадков составил 30-50%. Периодически запасы влаги снижались до критических, но по большей части показатели были удовлетворительными, отметила эксперт. Условия для уборки были благоприятными, а развитие сельхозкультур происходило с опережением средних сроков на одну-две недели, подытожила она.

Напомним, что в 2021 году Свердловская область столкнулась с сильной засухой. Из-за этого на пострадавших от непогоды территориях вводился режим ЧС. В среднем было потеряно около трети урожая.

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