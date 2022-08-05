Администрация Екатеринбурга проинспектировала ход строительства улиц Хрустальногорской и Академика Ландау

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительства новых участков ул. Хрустальногорской и Академика Ландау, сообщает пресс-служба администрации города.



«В рамках второго этапа строительства улицы Хрустальногорской, от пр. Академика Сахарова до Суходольской, а также на прилегающих участках с профилированием русла реки Патрушихи специалисты уже завершили работы по устройству проезжей части и пешеходной зоны площадью 3,5 тыс. кв. м., велодорожки, а также установили на данном участке освещение и выполнили благоустройство территории. Подрядчики продолжают работы по установке шумозащитного экрана и дождевой канализации», — говорится в сообщении.



Также Рустам Галямов оценил ход строительства нового участка ул. Академика Ландау, от ул. Рябинина до Вавилова. Дорогу должны ввести в эксплуатацию в текущем году.



«Здесь к завершающей стадии подходят работы по устройству футляров под теплосети и электроснабжение, выполнена дождевая канализация и на 45% сделано покрытие дорог и тротуаров», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что в Екатеринбурге практически завершен ремонт улиц, который проходил этим летом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).



При поддержке национального проекта БКД в 2022 году уже отремонтировано или находится на завершающей стадии работ 15 участков автомобильных дорог площадью около 300 тыс. кв. м. и протяженностью более 17 км. Также специалисты обновляют тротуары, общая площадь этой категории объектов составляет 50 тыс. кв. м.