В Нижнем Тагиле начался прием на второй поток IT-академии ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. ЕВРАЗ начал прием учащихся старших классов на обучение во втором потоке IT-академии ЕВРАЗа. Конкурсный отбор будет идти с 12 по 26 сентября, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Подать заявки смогут ученики 9-11 классов на сайте. На нем же пройдет тестирование. У школьников проверят знания по математике, информатике и физике. Участвовать в проекте смогут 60 человек, причем для тех, кто пройдет конкурсный отбор, предусмотрено 12 бесплатных мест.



Уроки рассчитаны как для начинающих, так и для тех, кто прошел обучение в первом потоке. Новичков обучат различным языкам программирования, азам проектирования и 3D-макетирования, методам разработки программного обеспечения и способам обработки информации. Пришедшие учиться второй раз ознакомятся с основами разработки веб-сервисов.



Занятия предполагают лекции, практические упражнения, в том числе непосредственное участие в IT-проектах ЕВРАЗ НТМК. Выпускники академии получат сертификат об обучении по программе дополнительного образования. Занятия будут проходить дважды в неделю по вечерам в течение восьми месяцев в центре развития предпринимательства по адресу проспект Мира, 2а.



«Мы обновили программу обучения, дополнили ее несколькими модулями по физике и математике, предложенными Московским физико-технологическим институтом (МФТИ), для углубленного изучения основ логики и программирования. Для девятиклассников программа станет более игровой. Также в нее будет включена работа над проектами, которые будут инициированы дирекцией по информационным технологиям ЕВРАЗ НТМК», — рассказала директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.



Первый поток IT-академии завершил свое обучение в июне 2022 года. Пятеро выпускников получили грант на обучение в УрФУ им. Б. Н. Ельцина с гарантией последующего трудоустройства на ЕВРАЗ НТМК.



«Сейчас идет пик развития IT-технологий, ощущается дефицит работников этого профиля. Если человек хорошо мыслит, умеет логически размышлять, то ЕВРАЗ готов сотрудничать с ним. Разработчики нужны на всех производствах, поскольку большинством технологических агрегатов управляет интеллектуальная автоматизированная система», — отметил директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» Андрей Савин.