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В регионах УрФО могут ввести туристический сбор

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В регионах Уральского федерального округа (УрФО) могут ввести туристический сбор. Предполагается, что это поможет развить инфраструктуру и условия отдыха. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время заседания президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в России» на Восточном экономическом форуме.

«Считаю, что нам от этого источника отказываться не надо, в противном случае мы не получим возможности для улучшения нашей инфраструктуры, а делать это необходимо. Мы же хотим хорошо, комфортно отдыхать? Давайте немножко все скинемся, по чуть-чуть, чтобы всем по карману было», — цитирует его ТАСС.

Уточним, что с идеей внести в Госдуму законопроект, позволяющий всем регионам РФ вводить туристический сбор, выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Напомним, что закон о создании курортного сбора изначально допускает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за использование курортной инфраструктуры в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

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