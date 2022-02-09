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Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов составила 22,3%, что на 1,7 процентного пункта (п. п.) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (20,6%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост доли молодых заемщиков может объясняться растущей популярностью льготных ипотечных семейных программ с господдержкой, условия которых намного привлекательнее рыночных.

Также за указанный период в структуре выдачи ипотеки увеличилась доля самых малочисленных заемщиков возрастной группы старше 60 лет — на 0,8 п. п., до 1,9%.

В свою очередь, снизилась доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет (на 1,7 п. п., до 22,6%), от 50 до 60 лет (на 0,7 п. п., до 7,3%), а также от 30 до 40 (на 0,1 п. п., до 45,9%).

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