Ипотека пошла на взлет

В Свердловской области в июле 2022 года выдали 3 тыс. 373 жилищных ипотечных кредита, что в полтора раза больше уровня предыдущего месяца, говорится в материалах Банка России. По сравнению с маем 2022 года (самый худший месяц за последние годы) показатель вырос почти в три раза. Тогда в регионе выдали всего 1 тыс. 260 ипотечных кредитов.
Впрочем, ситуация на ипотечном рынке далеко не самая радужная. Текущие показатели намного ниже прошлогодних уровней. Так, в мае 2021 года на Среднем Урале выдали 5 тыс. 122 кредита, в июне — 6 тыс. 397 кредитов, в июле — 5 тыс. 023 кредита.
В целом можно сказать, что ипотечных рынок Свердловской области чувствует себя намного лучше, чем весной 2022 года, когда рыночные ставки из-за ужесточения монетарной политики временно улетели за 20%, а льготная ипотека подорожала с 7 до 12%. Сейчас стоимость жилищных кредитов практически вернулась к докризисному уровню. Однако число сделок все равно заметно уступает прошлогоднему показателю.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков связывает это с неопределенностью в экономике, снижением реальных доходов населения и страхом некоторых семей совершать крупные покупки.
«Безусловно, величина процентной ставки оказывает большое влияние на спрос. Однако есть и другие важные факторы. Многое зависит от уверенности заемщиков в своей способности обслуживать долгосрочные кредиты. Сейчас готовность брать кредиты не такая высокая как в конце прошлого года. Этот фактор серьезно сдерживает развитие ипотечного рынка», — полагает М. Хорьков.
Эксперт не исключает, что в скором времени ставки по ипотеке опустятся еще ниже из-за нового раунда смягчения монетарной политики в РФ. Однако это вряд ли приведет к взрывному росту спроса на жилищные кредиты.
«Конечно, дальнейшее снижение ставок будет приводить на рынок новых заемщиков. Но бума ипотечного кредитования, который мы наблюдали в предыдущие полтора-два года, уже не будет», — уверен М. Хорьков.
Это связано не только с последствиями эскалации украинского кризиса, но и с резким ростом цен на жилье в последние годы. По данным ГК «Новосел», с 2020 года квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга подорожали на 53%, на вторичном — на 37%.
«За прошедшие два года средняя заработная плата по городам РФ с населением от 500 тыс. человек выросла на 5%, а стоимость недвижимости — в полтора раза. В результате копить на первый взнос стало сложнее. В среднем по всем городам первоначальный взнос в размере 15% стоимости в 2020 году на приобретение средней квартиры составлял 6,1 заработной платы в должности «ведущий специалист». Сегодня он составляет уже 8,6 средней зарплаты, то есть откладывать теперь придется еще две зарплаты, чтобы накопить хотя бы на первый взнос по кредиту», — отмечают аналитики ЦИАН.
В Екатеринбурге для того, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке, необходимо 7,5 средней зарплаты. Ровно два года назад требовалось 5,9 зарплаты. Еще более показательна статистика по обслуживанию жилищных кредитов. В 2020 году средний платеж по ипотеке в уральской столице составлял 28,4 тыс. руб., сейчас — уже 42,8 тыс. руб.
Понятно, что далеко не каждая екатеринбургская семья может позволить себе платить почти 43 тыс. руб. в месяц на обслуживание жилищного кредита. Из этого можно сделать вывод, что взрывной рост цен на жилье в последние годы заметно снизил доступность приобретения квартир с помощью кредитных средств.
Практически все аналитики прогнозируют, что по итогам 2022 года число выданных ипотечных кредитов в РФ заметно снизится. В частности, эксперты госкомпании «ДОМ.РФ» ожидают, что показатель сократится на 35% по сравнению с предыдущим годом, до 1,2 млн штук.
Эксперты отмечают, что ситуация на ипотечном рынке будет зависеть от целого комплекса различных факторов. В частности — от величины ключевой ставки и качества мер господдержки строительной отрасли. Также важное значение имеет динамика реальных доходов, ситуация на рынке труда и общеэкономическая стабильность в стране. Если российские власти справятся со всеми вызовами, то ипотечный рынок в долгосрочной перспективе сможет вернуться к росту.
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