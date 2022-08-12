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Россияне в рамках нового этапа программы туристического кешбэка приобрели туры на 7 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.09.2022. Россияне в рамках нового этапа программы туристического кешбэка приобрели туры на 7 млрд руб. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова по полях Восточного экономического форума.

«Активно идет кешбэк по стране. Свежие цифры на сегодня — почти на 7 млрд руб. уже куплено туров, а сам кешбэк составил 1,5 млрд руб.», — заявила З. Догузова.

Напомним, что продажи туров в рамках нового этапа программы стартовали с 25 августа. В ней участвуют все российские субъекты при условии, что поездка займет от двух ночей. Оплачивать туры нужно картой «Мир», тогда на нее автоматически в течение пяти дней будет возвращено 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. (для Дальнего Востока кешбэк увеличен до 40 тыс. руб.).

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