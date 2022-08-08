В Екатеринбурге пройдет международный форум для экспортеров

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В Екатеринбурге 27 сентября состоится международный форум «Экспортный марафон». В рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные инструменты развития экспорта и работа свердловских компаний на иностранных рынках. Вдобавок эксперты представят тактики продвижения уральских товаров на рынках Азии и Ближнего Востока. В том числе на конкретных примерах разберут, как снизить риски в условиях санкций, применить новые инструменты господдержки и подготовить новые кадры, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



«Это ежегодный форум для региональных экспортеров, который позволяет компаниям встретиться с авторитетными экспертами по внешнеэкономической деятельности, а также представителями других стран, и задать свои вопросы. Он дает возможность выработать или скорректировать стратегию продвижения на международных рынках, учесть нюансы, узнать о тех инструментах экспортеров, которые могут помочь в расширении географии сегодня», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.



На форуме выступят представители Китая, Судана, Пакистана, Турции, Кыргызстана. Участникам форума расскажут, как продвигать свои товары на зарубежные рынки, открывать свои представительства в других странах и получать компенсации транспортных расходов.



Отметим, что развитие малого и среднего бизнеса является стратегическим для экономики региона вопросом. Ранее губернатор Евгений Куйвашев говорил о необходимости вовлекать малый и средний бизнес в процессы импортозамещения, встраивать его в новые логистические и кооперационные цепочки, а также в приоритетном порядке оказывать поддержку.



Форум «Экспортный марафон» организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».