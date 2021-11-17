В Екатеринбурге снесут 11 нежилых зданий в рамках реализации проектов КРТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу сноса и реконструкции нежилых зданий в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на сайте правовой информации.



В перечень объектов, которые подлежат сносу, попали пять зданий по ул. Азина, 16. Ранее здесь располагалось производство продуктов питания компании Danone, которое закрылось в августе 2021 года. Завод и земельный участок под ним выкупила «Группа ЛСР».



Также в перечень попали объекты по ул. Черкасская, 3-5. Сейчас здесь расположен центр по обслуживанию автомобилей.



Напомним, что 16 марта 2021 года региональное Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.