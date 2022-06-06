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Делегация «Атомстройкомплекса» посетила экскурсию по объектам московского застройщика «ИНТЕКО»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Делегация «Атомстройкомплекса» встретилась с представителями московской строительной компании «ИНТЕКО» для обмена опытом. Уральцы побывали на нескольких объектах крупнейших столичных застройщиков, включая экопроект бизнес-класса West Garden от «ИНТЕКО». Гостям показали закрытый двор, интерьеры входных групп, подземный паркинг, а также состоялось обсуждение тенденций рынка жилой недвижимости, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

«Мы открыты для диалога и готовы делиться с коллегами своим опытом, чтобы на рынке недвижимости появлялось как можно больше действительно удобных и комфортных новостроек. В проекте West Garden есть даже новые для команды «ИНТЕКО» детали. Например, инновационные детские нейродинамические площадки — это кейс создания развивающих пространств для подрастающего поколения, который впервые в России реализовывается именно на территории проекта West Garden. Надеюсь, что наши разработки будут полезны коллегам из разных регионов нашей страны», — рассказал управляющий строительством «ИНТЕКО» (проект West Garden) Евгений Алексеев.

Делегация «Атомстройкомплекса» посетила экскурсию по объектам московского застройщика «ИНТЕКО»
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

«Атомстройкомплекс» регулярно участвует в подобных мероприятиях по приглашению коллег либо принимая гостей на собственных строительных и производственных площадках. Девелоперы из других регионов неоднократно посещали флагманские объекты уральского застройщика — уникальный для УрФО комплекс жилых небоскребов «Чемпион Парк»; многофункциональный комплекс Svoboda Residence, где реализованы такие передовые решения, как система безопасности на основе нейросетей, усиленная шумоизоляция, шеринг парковочных мест и так далее. Помимо этого, «Атомстройкомплекс» проводит экскурсии на стройки и производство для студентов строительных специальностей, обучающихся в уральских образовательных учреждениях.

«Градостроительство — процесс, предполагающий взаимодействие всех участников рынка, экспертов, власти. Только сообща мы можем решать глобальные задачи по обновлению городской ткани, формированию комфортной среды, строить современные, интересные и эффективные города. Поэтому мы всегда готовы делиться своим опытом и перенимать успешный опыт коллег, совместно работать над стратегически важными для развития отрасли вопросами и объединять усилия для повышения качества жизни граждан», — отметила директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.

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