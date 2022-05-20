Со дна Черноисточинского водохранилища извлекли первые 150 тыс. кубометров донных отложений

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. За два месяца работ по реабилитации Черноисточинского водохранилища со дна водоема было извлечено 150 тыс. кубометров донных отложений. В целом планируется поднять со дна примерно 500 тыс. кубометров ила, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Уточним, что водохранилище является источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. План его экологической реабилитации был утвержден в 2016 году губернатором Евгением Куйвашевым. В 2020 году проект получил федеральное финансирование в рамках национального проекта «Экология».



«Активная фаза очистки Черноисточинского водохранилища началась 4 июля, перед этим около года шли подготовительные работы. Был проложен пульпопровод, обустроена площадка для складирования отложений, подготовлен отстойник для фильтрационных вод, приобретены геотубы — специальные мешки для сбора донного материала. Для реализации масштабного проекта на Цимлянском механическом заводе Ростовской области изготовлен земснаряд для выемки донных отложений», — рассказал глава регионального минприроды Алексей Кузнецов.



Сейчас очистка от донных отложений идет на участке со стороны реки Чауж и Ушковской канавы. Работа будет продолжаться, пока не наступят минусовые температуры. Зимой высушенный ил вывезут с площадки складирования и используют для дальнейшего благоустройства города. Весной 2023 года сбор донных отложений продолжится. Полностью работы будут завершены осенью 2023 года.