Доходы свердловского бюджета от реализации патентов для мигрантов могут превысить 2 млрд рублей

С начала 2022 года на территорию Свердловской области прибыло 148 тыс. 650 иностранных граждан, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Это связано с отменой ограничительных мер из-за коронавируса и возобновлением транспортного сообщения с рядом стран. При этом 98% иностранных граждан прибыли из государств с безвизовым порядком въезда. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника управления по вопросам миграции областного ГУ МВД России Александр Блинов.



«Основные миграционные потоки традиционно составляют граждане Таджикистана (48%), Узбекистана (28%), Киргизии (12%), Казахстана (4,7%) и Армении (2,6%). На 1 сентября у нас на территории области находится около 129 тыс. иностранных граждан. Из них 68% имеют право осуществлять трудовую деятельность и прибыли к нам с этой целью, 17% — с частной целью, 4,7% — для обучения», — отметил он.



Полицейский также добавил, что сейчас срок оформления рабочего патента для иностранцев сокращен с 10 до пяти дней. Кроме того, иностранцы могут изменить цель въезда на «работа», не выезжая из страны.



Директор департамента по труду и занятости населения области Дмитрий Антонов дополнил, что на 1 сентября по безвизовому режиму въезда продан 40 тыс. 421 патент. Для сравнения: за весь 2019 год было продано 38 тыс. 162. Он предполагает, что по итогам года удастся пересечь отметку в 50 тыс. На текущий момент в бюджет Свердловской области поступило более 1 млрд 831 млн руб. Возможно, что к концу 2022 года такие доходы превысят 2 млрд руб., считает Д. Антонов.