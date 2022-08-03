Индекс деловой активности сферы услуг в России в августе снизился до 49,9 пункта

УрБК, Москва, 05.09.2022. По итогам августа 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился до отметки 49,9 пункта против 54,7 пункта в июле. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.



Отмечается, что последние данные говорят о практически неизменном уровне производства в российском секторе услуг после двухмесячного роста.



При этом поставщики услуг в своих сообщениях о спаде в объемах деятельности объясняли это уменьшением покупательной способности некоторых клиентов и влиянием международных санкций.



Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.