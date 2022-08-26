Цена на бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,65%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 по 29 августа 2022 года выросли на 0,65%, до 60,05 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,72 руб. и 50,36 руб. соответственно. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,17% и составила 54,88 руб.

Материалы по теме

Цена на бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,61%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...

Цена на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,02%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...

Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,03%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 ...

Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,04%

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...