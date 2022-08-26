УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:02

Цена на бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,65%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 по 29 августа 2022 года выросли на 0,65%, до 60,05 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,72 руб. и 50,36 руб. соответственно.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,17% и составила 54,88 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.08.2022 Цена на бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,61%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...

12.08.2022 Цена на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...

05.08.2022 Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,02%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...

01.07.2022 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,03%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 ...

27.05.2022 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,04%

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (135)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18