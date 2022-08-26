Цена на бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,65%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 по 29 августа 2022 года выросли на 0,65%, до 60,05 руб. за литр.
Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,72 руб. и 50,36 руб. соответственно.
Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,17% и составила 54,88 руб.
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